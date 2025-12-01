Die Herrscherinnen von Ägypten (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 10: Die Herrscherinnen von Ägypten (1)
41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Josh Gates reist durch Ägypten, um die Geheimnisse der mächtigsten und zugleich rätselhaftesten Frauen des Landes zu lüften: Hatschepsut, Nofretete und Kleopatra.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
