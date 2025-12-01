Die verschwundene Beute des Butch CassidyJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 4: Die verschwundene Beute des Butch Cassidy
41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Josh taucht in die Legenden des Wilden Westens ein, um Butch Cassidys verschwundenes Geld zu finden. Er folgt den Spuren des berüchtigten Gesetzlosen durch Colorado, Utah und Nevada.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH