Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das geheimnisvolle Schiffswrack

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 12vom 27.12.2025
Folge 12: Das geheimnisvolle Schiffswrack

40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Josh Gates reist nach Australien, um entlang der berüchtigten Shipwreck Coast nach dem verschwundenen Mahogany Ship zu suchen. Die Bestätigung der Existenz dieses Schiffs könnte die Geschichte Australiens neu schreiben.

Kabel Eins Doku
