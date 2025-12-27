Das geheimnisvolle SchiffswrackJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 12: Das geheimnisvolle Schiffswrack
40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Josh Gates reist nach Australien, um entlang der berüchtigten Shipwreck Coast nach dem verschwundenen Mahogany Ship zu suchen. Die Bestätigung der Existenz dieses Schiffs könnte die Geschichte Australiens neu schreiben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH