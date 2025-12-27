Die Herrscherinnen von Ägypten (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 11: Die Herrscherinnen von Ägypten (2)
40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Josh Gates setzt seine Reise durch Ägypten fort, um die Geheimnisse - und möglicherweise die letzte Ruhestätte - der mächtigsten Herrscherinnen der Antike, Nofretete und Kleopatra, zu enthüllen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH