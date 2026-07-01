Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 16: Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (1)
44 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Josh Gates Mission in Ägypten ist von Erfolgen gekrönt. Er bekommt die Erlaubnis, bei der Ausgrabung von 4.000 Jahre alten Gräbern teilzunehmen. Können die Funde das Rätsel um den Zusammenbruch des alten Königreichs Ägyptens lösen?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH