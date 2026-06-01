Der verschollene Atlantik-FliegerJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 8: Der verschollene Atlantik-Flieger
45 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Josh Gates erforscht eines der größten ungelösten Rätsel der frühen Luftfahrt: Das Schicksal zweier Pioniere, die noch vor Charles Lindberghs legendärem Atlantikflug den Versuch wagten, den Ozean zu überqueren - und dabei spurlos verschwanden.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH