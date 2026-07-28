Das Vermächtnis der EtruskerJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 20: Das Vermächtnis der Etrusker
45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Josh Gates begibt sich auf die Spur einer rätselhaften Totenstadt und macht sensationelle Funde aus der Welt der geheimnisvollen Etrusker - jenes antike Volk, das Mittelitalien beherrschte, bevor es vom expandierenden Römischen Reich unterworfen wurde. Haben die Etrusker Rom zu der einflussreichen Stadt gemacht, die sie einst war?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH