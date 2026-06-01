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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Suche nach Eldorado (1)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 4vom 02.06.2026
Die Suche nach Eldorado (1)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 4: Die Suche nach Eldorado (1)

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Im Dschungel Kolumbiens erforscht Josh Gates den Mythos von El Dorado und folgt der Spur der spanischen Eroberer. Dabei schließt er Freundschaft mit einem Stamm und entdeckt sogar einen Schatz.

Weitere Folgen in Staffel 7

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