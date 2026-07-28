Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 19: Flucht aus Alcatraz
45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Josh rekonstruiert einen der spektakulärsten Fluchtversuche der Kriminalgeschichte und folgt den Spuren des legendären Alcatraz-Ausbruchs von 1962. Seine Ermittlungen führen ihn von den nebelverhangenen Ufern San Franciscos tief in den undurchdringlichen brasilianischen Dschungel. Er entdeckt Zeitzeugen und Beweisstücke, die die offiziellen FBI-Aussagen in Frage stellen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH