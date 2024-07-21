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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Spuk an den Niagarafällen

DMAXFolge vom 21.07.2024
Spuk an den Niagarafällen

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 21.07.2024: Spuk an den Niagarafällen

45 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12

Geisterstimmen oder schemenhafte Figuren: An den weltberühmten Niagarafällen kommt es oft zu unerklärlichen Phänomenen. Vor Ort wollen Jessica und Phil mehr über die paranormale Kraft des Naturwunders herausfinden. Zunächst trifft das Duo einen Augenzeugen, der eine übernatürliche Lichterscheinung an den Wasserfällen gesehen haben will. Später besucht das Team die Höhle der Winde sowie das berüchtigte Devil's Hole. Dort soll bereits der französische Entdecker René-Robert La Salle im 17. Jahrhundert einem bösen Geist begegnet sein. In einem unterirdischen Kanal nutzen Jessica und Phil zudem eine EVP-App sowie eine SLS-Kamera, um mit der Geisterwelt der Niagarafälle in Kontakt zu treten.

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