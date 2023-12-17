Der Gestaltwandler der Navajos, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 17.12.2023: Der Gestaltwandler der Navajos, Teil 1
44 Min.
Josh Gates schickt sein Ermittlungsteam nach Utah, um einer ganzen Reihe seltsamer Phänomene auf den Grund zu gehen. Schließlich gilt der Bundesstaat als echter Hotspot für paranormale Aktivitäten. Gleich zu Beginn ihrer Recherchen nehmen es Jessica und Phil mit dem sagenumwobenen Skinwalker auf. Das Wesen entstammt den Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner. Es soll über übernatürliche Kräfte verfügen und oft in der Form von Raubtieren in Erscheinung treten. Bei der Spurensuche zieht das Team einen spirituellen Stammesführer zurate und spricht mit Augenzeug:innen, die dem mystischen Gestaltwandler leibhaftig begegnet sind.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
