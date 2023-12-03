Auf den Spuren des mexikanischen HexenkultsJetzt kostenlos streamen
Schamanismus, mystische Rituale oder mächtige Zauber: Magie sowie Übersinnliches spielen im Volksglauben Mexikos eine wichtige Rolle. Denn für viele Mexikaner:innen gehört die so genannte „Brujeria“ zum ganz normalen Leben dazu. Um mehr über den traditionsreichen Hexenkult des Landes zu erfahren, reist das Ermittlungsteam in die verwunschenen Wälder von Monterrey und weiter zur Gebirgskette Cerro de las Mitras, wo Aberglaube und unerklärliche Ereignisse auf praktizierende Heiler:innen sowie dunkle Geheimnisse treffen.
