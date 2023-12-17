Der Gestaltwandler der Navajos, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 17.12.2023: Der Gestaltwandler der Navajos, Teil 2
Auf der Hochebene des Uinta Basin kommt es regelmäßig zu UFO-Sichtungen. Auch UAPs, nicht identifizierte Himmelsphänomene, werden oft beobachtet. Um mehr über die extraterrestrischen Aktivitäten in Erfahrung zu bringen, tun sich Jess und Phil mit einem ortskundigen Spezialisten zusammen. James Keenan ist ehemaliger Polizeiermittler und Buchautor. Seit 8 Jahren hat der UFO-Forscher den Nachthimmel über Utah fest im Blick. Jetzt nutzt das Team modernste Technik, darunter ein Hochleistungslaser und ein akustischer Frequenzsignalgenerator, um mit den Aliens in Kontakt zu treten.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
