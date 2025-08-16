Familäre Verpflichtungen und die FolgenJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Familäre Verpflichtungen und die Folgen
Als Jimmys jährliches Seifenkistenrennen für denselben Abend wie Graces Vater-Tochter-Tanz angesetzt wird, steckt Jim in der Zwickmühle. Jimmy hat monatelang an seiner Seifenkiste gewerkelt, Grace hingegen betont, dass dies ihr letzter Vater-Tochter-Tanz vor dem College sei. Kurzerhand wird eine Münze geworfen. Der Plan steht: Jim holt seinen Anzug ab und geht dann mit Grace tanzen, Julia hingegen begleitet Jimmy zu seinem Rennen. Doch das Leben spielt nach seinen eigenen Regeln.
