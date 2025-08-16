Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extended Family

Sich häuslich einrichten und die Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 16.08.2025
Sich häuslich einrichten und die Folgen

Sich häuslich einrichten und die FolgenJetzt kostenlos streamen

Extended Family

Folge 2: Sich häuslich einrichten und die Folgen

21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Trey möchte bei Julia übernachten, während sie auf die Kinder aufpasst. Jim wittert einen Verstoß gegen die "Verfassung" und besteht auf eine schriftliche Abmachung. Indes kauft Trey eine neue Matratze, weil die alte ihn zu sehr an Jim erinnert - ein erneuter "Verfassungsbruch". Schließlich gibt Jim sich geschlagen, und die Matratze darf geliefert werden. Als Jim Fußspuren an der Wand - Zeugen einer Liebesnacht zwischen Julia und Trey - entdeckt, eskaliert jedoch die Situation.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Extended Family
ProSieben
Extended Family

Extended Family

Alle 1 Staffeln und Folgen