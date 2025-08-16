Freundschaftsdienst und die FolgenJetzt kostenlos streamen
Extended Family
Folge 9: Freundschaftsdienst und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Petey möchte seine Tochter Denise auf Graces Schule unterbringen. Um seinem Freund zu helfen, soll Jim ein Empfehlungsschreiben verfassen. Da er das vergisst, springt seine Ex-Frau Julia ein - mit ungeahnten Folgen. Sie setzt ihren guten Ruf aufs Spiel, um dem Mädchen einen Platz in der angesehenen Schule zu sichern. Doch die vermeintliche Wohltat entpuppt sich als Bumerang, denn Denise stellt die Schule auf den Kopf und ruiniert somit Julias Ansehen vollends.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC