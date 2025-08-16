Kuppelei und die FolgenJetzt kostenlos streamen
Extended Family
Folge 5: Kuppelei und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Jims nächtliche Anrufe rauben Trey den Schlaf. Kurzerhand verkuppelt Julia ihren Ex mit ihrer Bekannten Lydia. Doch das Date in einem Restaurant endet abrupt, als Jim über eiternde Zysten philosophiert. Thea-Lynn, die Dame vom Nebentisch, findet Gefallen an Jim und landet schließlich auf seinem Sofa. Julia fühlt sich genötigt, einzugreifen, und stürmt daraufhin mit Trey das Liebesnest ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC