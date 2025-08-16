Zum Inhalt springenBarrierefrei
Extended Family

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 16.08.2025
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Jims nächtliche Anrufe rauben Trey den Schlaf. Kurzerhand verkuppelt Julia ihren Ex mit ihrer Bekannten Lydia. Doch das Date in einem Restaurant endet abrupt, als Jim über eiternde Zysten philosophiert. Thea-Lynn, die Dame vom Nebentisch, findet Gefallen an Jim und landet schließlich auf seinem Sofa. Julia fühlt sich genötigt, einzugreifen, und stürmt daraufhin mit Trey das Liebesnest ...

