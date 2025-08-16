Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 16.08.2025
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Nach einem Konzert wird Jim wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Dem Strafzettel entgeht er nur, weil Trey dem Polizisten ein Autogramm gibt. Jimmy jr. und Grace verfolgen das Geschehen indes tief beeindruckt von der Rückbank. Jim konfrontiert daraufhin Julia mit seiner Sorge, dass die Kinder durch Treys privilegierten Status einen falschen Eindruck von der Realität bekommen. Trey ist zunächst empört, gibt Jim aber schließlich recht und erteilt den Kids eine Lektion.

