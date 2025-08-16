Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 16.08.2025
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Grace hat Geburtstag. Normalerweise feiern die Kearneys immer beim Italiener um die Ecke. Julia und Trey wollen dieses Jahr lieber in ein angesagtes Sushi-Restaurant, aber Jim besteht auf der Familientradition. Nun soll Grace entscheiden, und sie wählt das noble Sushi-Restaurant - wohl wissend, dass sie ihrem Vater damit wehtut. Jim macht gute Miene zum bösen Spiel ...

