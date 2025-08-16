Übernachtungsgäste und die FolgenJetzt kostenlos streamen
Extended Family
Folge 7: Übernachtungsgäste und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Graces beste Freundin Katie übernachtet bei den Kearneys. Sie hat schrecklichen Liebeskummer, weil ihr Freund Derek per SMS Schluss gemacht hat. Nachdem Katie eingeschlafen ist, verschafft sich Derek durch eine waghalsige Aktion Zugang zum Balkon der Kearneys und gesteht Grace seine Liebe. Hin- und hergerissen sucht sie Rat bei ihrem Vater Jim, da ihre Mutter aufgrund eines Arbeitsnotfalls nicht erreichbar ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extended Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC