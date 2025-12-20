Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 134 vom 20.12.2025
23 Min. Folge vom 20.12.2025 Ab 12

Mit ihrer speziellen Angriffstechnik - der Balliste - schaffen es die White Knights, die Verteidigung der Devil Bats zu durchbrechen. Ichiro kündigt sogar an, auf welcher Seite des Spielfelds seine Mannschaft das nächste Mal angreifen wird. Sena und seine Kameraden vertrauen jedoch darauf, dass sie den Gegner gemeinsam besiegen können.

