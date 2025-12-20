Die Halbzeit bestimmt unser SchicksalJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 137: Die Halbzeit bestimmt unser Schicksal
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
In der Halbzeitpause überlegen sich beide Teams eine Strategie, wie sie das Spiel für sich entscheiden können. Yoichi und Mamori begutachten die Aufnahmen der ersten Hälfte und versuchen, eine Schwachstelle bei Seijuro zu finden. Dieser ermahnt seine Mannschaft währenddessen zur Vorsicht, da die Devil Bats nicht zu unterschätzen sind.
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH