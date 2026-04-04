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Eyeshield 21

Eyeshields Niederlage

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 136vom 04.04.2026
Eyeshields Niederlage

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Eyeshield 21

Folge 136: Eyeshields Niederlage

23 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Seijuro gelingt es, die gleiche Geschwindigkeit wie Sena zu erreichen und ihn somit zu schlagen. Die White Knights können daraufhin einen Touchdown erzielen und gehen in Führung. Sena zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten und verliert die Konzentration ...

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