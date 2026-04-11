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Eyeshield 21

Die beiden Asse

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 140vom 11.04.2026
Die beiden Asse

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Eyeshield 21

Folge 140: Die beiden Asse

23 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Haruto, der das neue Ass der Ojo White Knights werden möchte, versucht, Montas neue Technik "Devil Backfire" für sich selbst zu nutzen. Doch dabei scheitert er und verletzt sich bei einem schlimmen Sturz. Der junge Torakichi, der Harutos größter Fan ist, ermutigt ihn, aufzustehen und zum Spiel zurückzukehren.

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