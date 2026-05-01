Selbstgemachte Nuss-Nougat-CremeJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 15: Selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme
30 Min.Folge vom 01.05.2026
In der Küche eines Bergdorfes werden frische Haselnüsse geröstet und mit einer Steinmühle zu einem Nutella-ähnlichen Haselnuss-Schokoladenaufstrich vermahlen, dann in eine Holzschüssel gefüllt und mit Brot und Tee serviert.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC