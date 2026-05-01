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Faraway Village

Burger vom Grill

just cookingStaffel 1Folge 16vom 01.05.2026
Burger vom Grill

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Faraway Village

Folge 16: Burger vom Grill

30 Min.Folge vom 01.05.2026

In einem Berghof werden gegrillte Cheeseburger zubereitet, indem Rindfleischfrikadellen geformt und über Holzkohle gegart, mit geschmolzenem Käse überbacken und zusammen mit frischem Gemüse in Brötchen gestapelt werden - ein Genuss für alle.

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