Trdelnik mit Zimt und PistazienJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 7: Trdelnik mit Zimt und Pistazien
30 Min.Folge vom 01.05.2026
In einer ruhigen Außenküche wird ein Baumstriezel (Trdelnik) zubereitet, um einen Holzspieß gewickelt, langsam über offener Hitze gebacken und anschließend warm serviert.
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Faraway Village
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Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC