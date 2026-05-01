Faraway Village
Folge 4: Red Velvet Cake
28 Min.Folge vom 01.05.2026
In einer rustikalen Außenküche wird ein Teig für Red Velvet Cake in mit Backpapier ausgelegte Formen über dunkle Schokoladenschichten gegossen. So entsteht die Basis für einen beeindruckenden Schichtkuchen, bevor dieser gebacken wird.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC