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Faraway Village

Früchte-Eis

just cookingStaffel 1Folge 20vom 01.05.2026
Früchte-Eis

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Faraway Village

Folge 20: Früchte-Eis

30 Min.Folge vom 01.05.2026

Natürliches Fruchteis wird in einem Bergdorf mit einer handbetriebenen Maschine hergestellt. Früchte und Beeren werden zerkleinert, passiert und gesüßt, anschließend in einer mit Eis gefüllten Trommel cremig gerührt und mit Nüssen und Kokosraspeln garniert.

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