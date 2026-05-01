Faraway Village
Folge 6: Melonen Meringue
27 Min.Folge vom 01.05.2026
Eine Landköchin bereitet Kürbis-Baiser zu, indem sie frischen Kürbis in Scheiben schneidet, ihn zu einer satten, bernsteinfarbenen Flüssigkeit köcheln lässt und das fertige Kürbis-Baiser mit heißem Tee als einfache ländliche Köstlichkeit serviert.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC