Zwei Frühstücksklassiker neu interpretiertJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte
Folge vom 26.04.2026: Zwei Frühstücksklassiker neu interpretiert
23 Min.Folge vom 26.04.2026
Auf der Farm bereitet Joanna zwei herzhafte Frühstücksklassiker zu: ihre beliebten Prize Pig Biscuits und ein warmes Maple Pecan Baked Oatmeal. Nebenbei zeigt sie Einblicke in das Leben auf dem Hof – inklusive Besuch bei ihren jungen Enten, einem Geschenk von Chip.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.