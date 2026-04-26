Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Zwei Frühstücksklassiker neu interpretiert

HGTVFolge vom 26.04.2026
Zwei Frühstücksklassiker neu interpretiert

Zwei Frühstücksklassiker neu interpretiertJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte

Folge vom 26.04.2026: Zwei Frühstücksklassiker neu interpretiert

23 Min.Folge vom 26.04.2026

Auf der Farm bereitet Joanna zwei herzhafte Frühstücksklassiker zu: ihre beliebten Prize Pig Biscuits und ein warmes Maple Pecan Baked Oatmeal. Nebenbei zeigt sie Einblicke in das Leben auf dem Hof – inklusive Besuch bei ihren jungen Enten, einem Geschenk von Chip.

Alle verfügbaren Folgen