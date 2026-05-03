Joannas Lieblings-ZimtschneckenJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Joannas Wohlfühlrezepte
Folge vom 03.05.2026: Joannas Lieblings-Zimtschnecken
23 Min.Folge vom 03.05.2026
Joanna backt einen besonderen Familienklassiker: Klassische Zimtschnecken für ihre Tochter Ella, bevor sie aufs College geht. Dazu zeigt sie ihr Rezept für Vanilla Bean Turbinado Sugar, das sich für Kaffee oder als Geschenk eignet. Zwischen Backen und Abschiedsmomenten schaut Joanna außerdem bei einigen ihrer liebsten Tiere auf der Farm vorbei.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.