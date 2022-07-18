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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Charakter zahlt sich aus

HGTVFolge vom 18.07.2022
Charakter zahlt sich aus

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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Folge vom 18.07.2022: Charakter zahlt sich aus

23 Min.Folge vom 18.07.2022

In Santa Ana haben sich Tarek und Christina ein besonderes Immobilien-Juwel ausgeguckt. Ein 100 Jahre alter Rohdiamant, den es zu schleifen gilt. Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, ein Bad und 130 Quadratmeter Wohnfläche. Für 500.000 Dollar in dieser Lage ist die Immobilie das reinste Schnäppchen. Die größte Herausforderung ist, den historischen Charme des Gebäudes beizubehalten und gleichzeitig von Grund auf zu modernisieren.

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