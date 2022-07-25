Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 25.07.2022: Das Déjà-vu
23 Min.Folge vom 25.07.2022
Tarek und Christina renovieren in einer Straße in Lakewood, in der sie in der Vergangenheit schon zwei andere Häuser erfolgreich geflippt haben. Das neue Haus hat vier Schlafzimmer und misst 140 Quadratmeter. Die beiden Profis planen einen offenen Küchenbereich mit Insel, eine luxuriöse Master Suite und einen riesigen begehbaren Kleiderschrank. Bei ihren anderen Objekten haben sie immer Glück gehabt, wenn sie Risiken eingegangen sind. Zahlt sich die Investition auch diesmal wieder aus?
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.