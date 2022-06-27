Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 27.06.2022: Die Magierin
23 Min.Folge vom 27.06.2022
Diesmal fahren Tarek und Christina nach Walnut, Kalifornien, um ein renovierungsbedürftiges Haus umzugestalten und zu verkaufen. Da es in der Nähe nur wenige renovierte Häuser gibt, ist dies ihre Chance, einen neuen Maßstab in der Nachbarschaft zu setzen. Die beiden wollen vor allem viel Design reinstecken, um es für eine hohe Summe zu verkaufen. Dafür setzen sie auf Feng Shui, schöne große Räume und eine moderne Küche mit Insel. Wird es ihnen gelingen, das Haus ein ein begehrtes Luxus-Objekt zu verwandeln?
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.