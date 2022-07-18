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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Grün ist die Hoffnung

HGTVFolge vom 18.07.2022
Grün ist die Hoffnung

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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Folge vom 18.07.2022: Grün ist die Hoffnung

23 Min.Folge vom 18.07.2022

Tarek und Christina renovieren ein Haus in Fullerton, Kalifornien, mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern im Mid-Century-Stil. Das Haus hat einen guten Vibe, aber der Grundriss ist für den Verkauf ungeeignet. Sie planen eine neue Raumaufteilung mit einer schönen Küche als Herzstück des Hauses. Doch als sie mit der Einrichtung und dem Design loslegen wollen, stoßen sie auf Probleme, die ihre Vorstellungen vom Interior durcheinander bringen.

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