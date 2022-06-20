Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 20.06.2022: Die Glückszahl
22 Min.Folge vom 20.06.2022
Tarek und Christina finden ein Ranch-Haus in Anaheim, Kalifornien. Es hat einige Anbauten, was die Renovierung gefährden könnte – doch die beiden sehen das Potenzial und nehmen sich dem Häuschen an. Gemeinsam mit ihrem Bauunternehmer wollen sie das Beste aus dem Haus herausholen, ohne ihr Budget zu sprengen. Sie planen einen neuen Look für Küche, Schlafzimmer und Bäder und richten eine Einliegerwohnung zur Wertsteigerung ein.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.