Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 20.09.2023: Doppelte Dachterrasse
22 Min.Folge vom 20.09.2023
Tarek und Christina arbeiten mit einem neuen Bauunternehmer für ein hochwertiges Haus in Sunset Beach, Kalifornien, zusammen. Doch ein neuer Bauunternehmer bringt neue Probleme mit sich: Genehmigungen, Verzögerungen und eine versteckte Treppe machen den Umbau zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Wird der Flip in der Strandgemeinde ein Schritt in die richtige Richtung sein oder wird er die beiden zur Verzweiflung bringen?
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.