Frank - der Weddingplaner

Irene & Schamin

sixxStaffel 2Folge 2
Irene & Schamin

Irene & SchaminJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 2: Irene & Schamin

46 Min.Ab 6

Irene (33) und Schamin (33) haben sich vor drei Jahren im Dampfbad kennengelernt. Was als Affäre angefangen hat, wurde nach einem Jahr eine ernsthafte Beziehung. Nun wollen die beiden nach der Bahaischen Tradition heiraten. Zur Hochzeit ist auch Schamins persische Verwandtschaft eingeladen. Außerdem soll am selben Tag der 40. Geburtstag von Irenes Schwester gefeiert werden.

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

