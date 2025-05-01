Frank - der Weddingplaner
Folge 20: Biljana & Nikola-Nino
45 Min.Ab 6
Arzthelferin Biljana (27) und Physiotherapeut Nikola-Nino (28) haben sich vor sechs Jahren bei einer Taufe kennengelernt. Genau vier Jahre nachdem das Paar zusammengekommen ist, hielt Nikola-Nino um Biljanas' Hand an. Die beiden wünschen sich eine romantische Hochzeit mit vielen serbischen Traditionen. Dabei dürfen Maiglöckchen und weiße Herz-Ballons nicht fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
