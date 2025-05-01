Frank - der Weddingplaner
Folge 12: Yvonne & Marcus
45 Min.Ab 6
Yvonne (25) und Marcus Dahlmann (32) haben bereits Ende 2005 standesamtlich geheiratet, denn Töchterchen Jaimee war unterwegs. Jetzt wollen sie ihre kirchliche Hochzeit zu etwas ganz Besonderem machen. Die Feier soll mit der Taufe der kleinen Jaimee verbunden werden. Des Paares gemeinsame Leidenschaft ist Football - und so darf auch dieses Thema auf dem Fest nicht fehlen. Wie wird die Football-Hochzeit mit Taufe wohl aussehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH