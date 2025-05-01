Frank - der Weddingplaner
Folge 4: Yvonne & Michael
46 Min.Ab 6
Yvonne (29) und Michael (27) sind seit fast vier Jahren ein Paar. Die beiden möchten eine klassische Hochzeit feiern, bei der eine Limousine und weiße Tauben nicht fehlen dürfen. Seit seiner Kindheit hat Michael keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Wird Frank es schaffen, den verschwundenen Papa rechtzeitig zur Trauung zu finden?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH