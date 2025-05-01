Frank - der Weddingplaner
Folge 13: Sabine & Florian
45 Min.Ab 6
Bei Sabine (29) und Florian (37) Segmüller steht die kirchliche Trauung vor der Tür. Das Motto ihrer Hochzeit: "Beyond the Sea". Blaues Licht, Fisch-Deko und Sand sollen die Räumlichkeiten schmücken. Kommen auch die Gäste im Hawaiihemd?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH