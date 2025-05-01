Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 11
Folge 11: Nadja & Shola

45 Min.Ab 6

Nadjas (25) und Sholas (28) Hochzeit soll absolut außergewöhnlich, mystisch-romantisch und vor allem deutsch-afrikanisch werden. Shola kann seine afrikanischen Wurzeln nicht leugnen - er will diese Tradition auch in die Hochzeit mit einbringen. Wie wird die Multi-Kulti-Feier wohl aussehen?

