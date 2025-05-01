Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 7
45 Min.Ab 6

Melanie (34) und Sven (28) sind große Borussia Dortmund-Fans. Aus der gemeinsamen Leidenschaft wurde Liebe. Auf einem "Silbermond"-Konzert hat Sven um Melanies Hand angehalten. Deshalb soll auch das Lied "Das Beste" bei der Trauung gespielt werden. Das Paar braucht Franks Hilfe, um den Gästen das perfekte Burg-Feeling zu ermöglichen.

