Marine-Soldat David (27) hielt auf eine außergewöhnliche Art um Ulrikes (25) Hand an: Bevor er ihr die alles entscheidende Frage stellte, zählte der 27-Jährige seine und ihre Fehler auf. Damit wollte der Soldat seiner Freundin zeigen, dass die beiden trotz Ecken und Kanten zusammen gehören. Davids Kollegen haben für das Brautpaar eine Überraschung geplant: Ein Formationsflug über der Hochzeitsgesellschaft soll die Marine-Hochzeit unterstreichen.

