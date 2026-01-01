Frank - der Weddingplaner
Folge 25: Nadia & Jörg
45 Min.Ab 6
Die 30-jährige Nadia und der 35-jährige Jörg lebten viele Jahre lang in wilder Ehe. Die beiden sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen und nun ist es an der Zeit, ihre Liebe zu mit einer traumhaften Hochzeit zu krönen. Die syrisch-stämmige Nadia wünscht sich orientalische Elemente und Jörg ist es wichtig, mit einem rauschenden Fest allen Geladenen "Danke" zu sagen - denn in schweren Zeiten konnten die beiden immer auf die Hilfe ihrer Familien und Freunde setzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
