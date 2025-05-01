Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Nalan & Markus

sixxStaffel 2Folge 31
Nalan & Markus

Nalan & MarkusJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 31: Nalan & Markus

44 Min.Ab 6

Vor 15 Jahren lernten sich Nalan (31) und Markus (31) in der Tanzschule kennen. Da sich die Türkin damals noch nicht für Männer interessierte, waren sie nur Freunde. Jetzt sind sie mehr als das und wollen ihre Liebe mit einer großen Hochzeit feiern. Auf einem Schloss sollen türkische und adelige Familientraditionen gemeinsam zelebriert werden. Kann Frank beides vereinen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen