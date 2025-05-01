Frank - der Weddingplaner
Folge 39: Ioanna & Soufiane
45 Min.Ab 6
Die Griechin Ioanna (29) und der Tunesier Soufiane (26) haben sich vor fünf Jahren an einer Bushaltestelle kennengelernt. Obwohl seine und ihre Eltern zunächst gegen die Hochzeit waren, freuen sich beide Familien nun auf die Feierlichkeiten. Die Trauung soll im kleinen Rahmen stattfinden und sowohl griechisch-orthodoxe als auch muslimische Elemente vereinen. Ob Frank diesen Kultur-Spagat meistern kann?
