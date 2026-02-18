Wo ist die Grenze & wann wird's unangenehm?Jetzt kostenlos streamen
Freundschaft ohne +
Folge 1: Wo ist die Grenze & wann wird's unangenehm?
37 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 16
Wie die Nase eines Mannes, so auch sein…? Ob das wirklich stimmt, werden Kostas und Nico wohl nie herausfinden – denn genau da scheint eine klare Grenze in ihrer Freundschft zu liegen. Aber wo hört Freundschaft eigentlich auf und wo wird es zu viel? Ist es okay, die Zahnbürste zu teilen? Den Handycode zu kennen? Intime Chats zu zeigen? Oder gibt es Dinge, die selbst beste Freunde niemals miteinander teilen sollten? In dieser Folge sprechen Nico und Kostas ehrlich, ungefiltert und mit einer guten Portion Humor über genau diese Fragen – und finden heraus, wie unterschiedlich ihre eigenen Grenzen wirklich sind.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!